Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan üreten kadınlara tam destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan üreten kadınlara tam destek - Son Dakika Ekonomi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan üreten kadınlara tam destek

6 saat önce

Koçarlı Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Koçarlılı kadınların üreterek kaliteli zaman geçirme, becerilerini arttırma, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bir çok branş da kurs açıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan üreten kadınlara tam destek, System.String[]

Koçarlı Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Koçarlılı kadınların üreterek kaliteli zaman geçirme, becerilerini arttırma, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bir çok branş da kurs açıldı.


Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve eşi Nazlı Kaplan, Koçarlı Halk Eğitim Müdürü İsmail Kılıçarslan ile birlikte bugün kursiyerleri ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti. Sabun üretimi, giyim teknolojileri, takı tasarımı, sepet yapımı, hediyelik eşya, pasta yapımı yuvarlama ev makarnası, mantı gibi birçok kurs hizmetinin verilmeye başladığını ve kayıtların devam ettiğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Burada amaç kadınlarımıza üretebilecekleri kaliteli vakit geçirebilecekleri ve becerilerine katkı sunacak bir hizmet vermektir. Kadınlarımız burada ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri ve yiyecekleri Koçarlı Belediyesi garantörlüğünde İlçe Tarım Müdürlüğü hijyen denetimine tabi olmak kaydı ile Belediyemiz projesi olan e-pazar üzerinden satış yaparak bütçelerine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.


Açılan kursa katılımın yoğun olduğunu belirten Koçarlı Halk Eğitim İlçe Müdürü İsmail Kılıçarslan, kurs için Koçarlı Belediyesine ait yeri kullanmaktayız, malzemelerin temini konusunda da Koçarlı Belediyesi destekliyor. Deneyimli eğitimci kadromuz ile kursiyerlerimizle birlikte hem üretiyor, hem de becerilerine katkıda bulunuyoruz. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İsmail Kılıçarslan, Nedim Kaplan, Koçarlı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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