Son Dakika Haberleri: Koçarlı'ya dev spor kompleksi yapılacak
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Koçarlı'ya dev spor kompleksi yapılacak

42 dakika önce

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye dev bir spor kompleksinin yapılacağının müjdesini verdi.

Koçarlı'ya dev spor kompleksi yapılacak, System.String[]
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye dev bir spor kompleksinin yapılacağının müjdesini verdi.

Aydın'da yapılacak olan dev spor kompleksinde tenis kortu, basketbol sahası, açık-kapalı yüzme havuzu, silah atış poligonu gibi çeşitli spor dallarında alanların yapılması planlanıyor. Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonu ve çevresindeki alanda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte incelemelerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İlçemiz için elimizden gelenin en güzelini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocukların gelişimi için spor kompleksinin önemli bir adım olacağını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Çocuklarımızı çeşitli kötü alışkanlıklar edinmemesi adına bu tür yerlere her zaman ihtiyacımız var. Halkımızdan da yoğun talep aldık. Vatandaşlarımız basketbol, voleybol, halk oyunları, yüzme gibi kursların ilçemizde açılmasını talep ediyorlar. İlçemizde vatandaşlarımızın canları istediğinde dışarı çıkarak gidebileceği bir spor aktivite merkezi maalesef yok. Bu kompleks hem ilçe halkımızın talebini karşılayacağı gibi, il genelindeki vatandaşlarımıza hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Çeşitli hastalıkları olan vatandaşların da düzenli olarak spor yapmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Kaplan, "Şeker, tansiyon, kalp ve obezite gibi çeşitli hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın da düzenli olarak yürüyüş ve spor yapması sağlıkları açısından oldukça önemli. Yapılacak gerekli çalışmaların ardından bu tür ihtiyaçları da karşılamış olacağız. Vatandaşlarımız hem spor yapacak, hem de sosyalleşecek" diye konuştu.

Bakanlık onayı bekleniyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, "Sahanın zeminin ve spor kompleksinin yenilenmesini bakanlığa teklif ettik. Bakanlık onayının kesinleşmesini bekliyoruz. Burada 22 bin metre kare alanımız mevcut. Dolayısıyla alan sorunumuz yok. Burayı ortak alan olarak kullanıyoruz ve kenarlarında yürüyüş yolları olacak. Işıklandırmaları yapılarak kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
Aydın, Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel
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