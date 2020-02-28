Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban'ın davası ertelendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban'ın davası ertelendi - Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban'ın davası ertelendi

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi Hafize Kurban'ın davasına devam edildi.

Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban'ın davası ertelendi, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi Hafize Kurban'ın davasına devam edildi. Sanık pişman olduğunu söylerken, dava 13 Mart tarihine ertelendi.


Olay, geçtiğimiz 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşma için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Ardından Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava başladı.


Davanın 3. duruşması ise bugün gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti olayın tanıklarını dinledi. Sanığın babası Şerafettin Kurban ifadesinde, "Olaydan iki gün önce Uğur'u aradım. Konuşmak için çağırdım. Uğur ile konuştuktan sonra, Mustafa Balık'ı aradım. Anlaşmalı olarak boşanmaları gerektiğini söyledim. Ancak Mustafa Balık kabul etmeyince, oğlum Uğur'a dava açmasını söyledim. Ben olayı görmedim, ilçedeydim. Beni aradılar olayı öyle öğrendim. Uğur beni aradı, Hafize'nin kayıp olduğunu söyledi. Hafize'nin babası ve yakınları ile karakola gittik, kayıp olduğunu bildirdik. 24 saat dolmadığı için işlem yapılmadı. Daha sonra oğlumun telefonu çaldı. Arayan Hafizeydi. Hastanede olduğunu söyledi. Polisler gidip, Hafize'yi karakola getirdiler. Hafize ve babası birlikte ayrıldılar" dedi.


Sanığın kardeşi Ramazan Kurban ise, "Olayı görmedim. Eve döndüğümde, Uğur'u gördüm. Bizim evde kalacağını söyledi. Kabul ettim. 'Eşim beni aldatıyor' dedi. Uğur ile bir süre konuştuk. Bir sonraki hafta işten geldiğimde eşim ile terasta oturuyorduk. Uğur'da yanımızdaydı. Bir süre sonra yanımızdan ayrıldı. Hava almak için dışarıya çıktı. Geri gelmeyince, evde olan babama söyledim. Aklımıza Hafize'nin yanına gittiği geldi. Kendi evlerine gittik. Hafize'nin anne ve babası da oradaydı. Hafize ile Uğur kaldırımda yan yana oturuyordu. Uğur cebinden telefonunu çıkardı. Bir fotoğraf göstererek, 'Beni aldattın mı' diye sordu. Hafize ise, 'Evet aldattım. Gelseydi gidecektim. Senden daha yakın geliyordu' dedi. Bunun ardından olaysız bir şekilde oradan ayrıldık. Ertesi gün boşanma davası açmaya gittik. Mustafa Balık ile konuştuk. 'Ben boşanma konusunda bir şey diyemem. Çocukların vebalini alamam' dedi. Uğur'un daha öncesinden boşanma davası açtığını öğrendim" diye konuştu.


Hafize Kurban'ın yakınları aldatma olayının kesinlikle gerçek olmadığını ileri sürdü. Sanık Uğur Kurban ise, pişman olduğunu söyledi.


Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı 13 Mart tarihine erteledi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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