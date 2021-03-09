Kocasinan Belediyesi, kendi asfalt malzemesini üretecek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, asfalt plentine kendi asfalt malzemesini üretmesi için agrega üretim tesisi kuruyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirtti.

İlçenin kendi kendine yeten bir belediye sahip olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, 4 yıl önce 200 bin metrekare alan üzerinde kurdukları, yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentiyle asfalt ürettiklerini aktardı.

Yolları daha konforlu hale getirdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Asfalt şantiyesi içerisinde asfalt plenti tesisi ve üniteleri, idari bina ve asfalt için kullanılan 10 adet hangar, yol yapımında kullanılan alt temel, temel ve mıcır stok alanları bulunmaktadır. Çevreyle dost ve ağır hizmetlere dayanıklı özelliğiyle çevreye en ufak zarar vermeden kaliteli hizmetler veriyoruz. 2020 yılında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Bu yıl ise hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ettiğimiz Agrega Üretim Tesisini kuruyoruz."

Kocasinan Belediyesi, Agrega Üretim Tesisi'ni Talas Kuruköprü Mahallesi'nde 200 bin metrekare alanda kuracak. Burada yol yapımı için gerekli olan alt temel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştirilecek.