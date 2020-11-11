Kocasinan hedefine ulaştı - Son Dakika

Kocasinan hedefine ulaştı

11.11.2020 16:01
Kocasinan hedefine ulaştı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeni ile yaptığı açıklamada Kocasinan Belediyesi'nin 2020 yılında 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yılsonuna kadar ulaşacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeni ile yaptığı açıklamada Kocasinan Belediyesi'nin 2020 yılında 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yılsonuna kadar ulaşacaklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, 5 yılda 500 bin ağaç sloganı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, ağaç dikim sezonunun başlaması ile birlikte daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalara hız verdiklerini vurguladı. 2020 yılında belirlenen 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yılsonuna kadar ulaşacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Herkesin farklı hazırlık yaptığı sonbaharda belediye olarak bizim de güzel bir telaşımız var. Sonbahar gelince ağaç dikme etkinliklerimiz olmazsa olmazımızdır. Her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. Peş peşe yaşanan doğal afetler ve salgın hastalık nedeni ile zor bir yıl olarak hafızalara kazınacak olan 2020 yılında da 100 bin ağaç hedefimizi tamamlamak için büyük gayret gösterdik. Emeğini esirgemeyen fedakar personellerimize teşekkür ederim. İlçemizin değişik noktalarını, Kocasinanlı çocuklar ve değişik sosyal grupların katılımı ile daha yeşil bir Kocasinan için ağaçlandırdık. Yeni parklarımızı ağaçlandırırken eski parklarımızda da eksiklerimizi tamamladık. Amacımız Kocasinan'ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir."

Yeni yapılacak parkların Kayseri'ye ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın keyifli vakit geçirdikleri parkların yenilerini yapacağız. Bütün gayretimiz; ilçe sakinlerimizin, çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir. Amacımız; Kocasinan'ı daha yeşil hale getirmektir. Yapılan çalışmaların bereketli olmasını diliyor, Kocasinan ve Kayserimize şimdiden hayırlı olsun diyorum." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan hedefine ulaştı
Kocasinan hedefine ulaştı
Kocasinan hedefine ulaştı

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan hedefine ulaştı - Son Dakika


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