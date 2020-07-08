KOCASINI MİNİBÜSTE BAŞKA KADINLA YAKALAYINCA ÇILGINA DÖNDÜ - Son Dakika

SULTANGAZİ'de kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü. Kadının kocasını ve yanındaki kadına saldırma anları cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Eşinin saldırısına uğrayan koca ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.
Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.
Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.