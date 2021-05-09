Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı - Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı

09.05.2021 11:40

Bingöl'de iki gün önce foseptik çukurunda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerle cesedin 27 gündür aranılan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan karısı, suçunu itiraf etti. Kocasını öldürüp 10 parçaya ayıran Beyhan Bigeç'in başkasıyla yasak aşk yaşadığı, mesajları gören kocasıyla tartıştığı ve sonrada öldürdüğü ortaya çıktı.

Bingöl Karlıova'da iki çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç kaybolunca, babası Fikri Bigeç durumu jandarmaya bildirdi. Aramalarda şahsın izine rastlanmadı.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE ANLADILAR

İki gün önce baba Bigeç, foseptik çukurundan kokular geldiğini fark etti. Kapağı kaldıran baba Bigeç, korkunç manzara ile karşılaşınca jandarmayı aradı.

HER ŞEYİ ÖĞRENİNCE ÖLDÜRDÜ

10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bigeç'e ait olduğu belirlendi. Bigeç'in iki çocuk annesi eşi Beyhan Bigeç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Sabah'ın haberine göre, Yılmaz Bigeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü. Yılmaz Bigeç, eşiyle kavga ettikten sonra odasına çekildi. Eşi uyuduktan sonra Beyhan Bigeç, bahçeden getirdiği taşla kocasının başına defalarca vurup öldürdü. Soğukkanlı kadın, daha sonra eşinin cesedini parçalara ayırıp foseptik çukuruna attı.

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı

Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (4)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
Fenerbahçeli futbolcular takım otobüsünde çılgınlar gibi sevindi! İşte o anlar Fenerbahçeli futbolcular takım otobüsünde çılgınlar gibi sevindi! İşte o anlar         
11:16
Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz         
10:53
Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar         
10:20
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü         
07:09
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti         
02:02
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye         
00:25
Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum         
21:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 11:58:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement