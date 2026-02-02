Kocasının öldüresiye darp ettiği kadın dehşet anlarını anlattı: "Yoldan geçen vatandaş olmasaydı ölmüştüm"

Gaziantep'te boşanmak istediği kocasının öldüresiye darp ettiği Nazlı Yavuz, yaşadığı dehşet anlarını hasta yatağında anlatarak, "Kafama taşlarla vurdu, yüzüm kanlar içerisinde kaldı. Yoldan geçen vatandaş müdahale etmeseydi ölmüştüm" dedi. Kendisine şiddet uygulayan eşinin en ağır cezayı almasını da isteyen Nazlı Yavuz, "Hapisten çıkarsa yarım bıraktığı işi tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Olay, 27 Ocak günü Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (26), 9 yıldır evli olduğu kocası F.Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak başvurmuş kocası ise şikayetinden vazgeçmesini istemişti. Daha sonrasında ise F.Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etmiş ve yüzü gözü kanlar içerisinde kalan, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan talihsiz kadın, ağır yaralanmıştı.

Yaşadığı dehşet anlarını hasta yatağında anlattı

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Yavuz'un tedavisi bir haftadır devam ediyor. Talihsiz kadın, yaşadığı dehşet anlarını hasta yatağında anlatarak F.Y.'nin en ağır cezayı almasını istedi. Nazlı Yavuz, "Eşimle bundan 3 ay önce tartışmıştım ve şikayetçi olmuştum. Daha sonra bir süre kadın sığınma evinde kaldım 3 çocuğumla birlikte. Eşim o süreçte çok ısrarcı oldu ve 'bir daha eskisi gibi olmayacağım, seni dövmeyeceğim' deyince benim de başka çarem olmadığı için geri döndüm ona. Eve dönünce bana sürekli baskı şikayetimi geri çekmem için baskı yaptı" dedi.

"Eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu, her yerimi kanlar içinde bıraktı"

Eşinin, çocuklarının gözü önünde kendisini öldüresiye dövdüğü anları anlatan Nazlı Yavuz, "Bir gün çocuğu sosyal tesise götürürken arabayı farklı bir yere sürdü. Çok sinirliydi ve bana 'şikayetini ne zaman çekeceksin' dedi. Ben de 'sen bana çok kötü davranıyorsun' dedim. Sonra da 'senin burnunu kırarım suratını dağıtırım burada' dedi. Araç kırmızı ışıkta durunca küçük çocuğumla hemen inip kaçtım. O da hemen peşimden geldi. Yanımdaki bebeğimi aldı arabaya koydu tekrar beni arabayla takip etti. Topraklık bir alana kaçtım takip etmesin diye. Kardeşimi arıyordum o sırada uçar tekme ile suratıma vurunca ben yere düştüm. Üzerime gelip oturdu. Eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu, her yerimi kanlar içinde bıraktı. Çocuklarım bana bunu yaşatırken arabadan gördüler" ifadelerini kullandı.

"Oradan geçen bir vatandaş olmasaydı beni öldürecekti"

Araya giren vatandaş sayesinde hayatta kaldığını da sözlerine ekleyen Yavuz, "Oradan geçen bir vatandaş olmasaydı beni öldürecekti. Bana, 'ben hapse gireceksem sen de mezara gireceksin, sana bu dünyada huzur yok' deyip duruyordu. Devletimden milletimden yardım istiyorum. Ayaklarım üzerinde dursaydım o adama dönmezdim" şeklinde konuştu.

"Hapisten çıkarsa yarım bıraktığı işi tamamlayacak"

Kendisini darp eden eşinden boşanmak istediğini ve cezaevinden çıkmamasını istediğini da söyleyen Nazlı Yavuz, "Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak, beni öldürecektir. Hatta bana 'ben yarım bırakmam, gelir seni öldürürüm' de demişti" diye konuştu.

"Tedavim çok uzun yıllar sürecek"

Tedavisinin uzun yıllar süreceğini, yüzünde ve gözünce ciddi hasarlar olduğunu belirten Nazlı Yavuz, "Sağ gözümde görme kaybım var. Burnum kırık. Çenemde yamukluk oluştu. Kafamda kırık var. Gözümün altında kırık var. Elmacık kemiğim dağılmış durumda. Tedavim çok uzun yıllar sürecek. Gözümün görmeme riski var" dedi.

Son olarak çocuklarının da eşinin ailesinden alınarak kendisine verilmesini isteyen talihsiz kadın, "Çocuklarımın şu anda 2'si onların yanında. Bir tanesi benim yanımda. Ben onların çocuklarıma da iyi davrandıklarını da düşünmüyorum. Çocuklarımı almak istiyorum. Çocuklarımı alıp kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan kentte 8 Şubat Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup kadın ise saldırıya tepki göstererek F.Y.'nin en ağır cezayı almasını istedi. - GAZİANTEP