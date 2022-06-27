Koçun kafa attığı çoban hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Koçun kafa attığı çoban hayatını kaybetti!

27.06.2022 16:41
Koçun kafa attığı çoban hayatını kaybetti!

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde koçun kafa attığı çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana gelen olayda çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), evinin bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yıldız'ı ağır yaralı olarak Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarından ardından Yıldız'dan kötü haber geldi. Talihsiz adamın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

VAKTİNİN BÜYÜK KISMINI HAYVANLARA AYIRIYORDU

Öte yandan vaktinin büyük kısmını hayvanlarına ayırdığı öğrenilen Ahmet Yıldız'ın, koçun kafa atması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi.

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Kaynak: İHA

Çardak Devlet Hastanesi, İnceler, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koçun kafa attığı çoban hayatını kaybetti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koçun kafa attığı çoban hayatını kaybetti! - Son Dakika
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