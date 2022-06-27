Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarından ardından Yıldız'dan kötü haber geldi. Talihsiz adamın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana gelen olayda çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), evinin bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yıldız'ı ağır yaralı olarak Çardak Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

Çardak Devlet Hastanesi, İnceler, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Koçun kafa attığı çoban hayatını kaybetti! - Son Dakika

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