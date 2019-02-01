Son Dakika Haberleri: Kökler Ve Filizler'de Sahne Aldı

Kökler Ve Filizler'de Sahne Aldı

1 saat önce

Babylon'un yeni serisi "Kökler ve Filizler"in ikincisi 31 Ocak'ta gerçekleşti.

Kökler Ve Filizler'de Sahne Aldı, System.String[]

"Kökler ve Filizler" serisi; Pozitif, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon iş birliği ile gerçekleşen Kökler ve Filizler No.2'de Sabahat Akkiraz ve Melike Şahin sahne aldı.

Gece, genç sanatçı Melike Şahin'in "Deli Kan", "Sevmek Suçsa Suçluyum" ve "Tutuşmuş Beraber" gibi sevilen şarkılarını seslendirmesiyle başladı. 2011 senesinde BaBa ZuLa ile yollarının kesişmesiyle ilk konserini Berlin'de veren Melike Şahin, 2017 senesine kadar BaBa ZuLa ile Meksika, Hindistan, Avusturalya, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 250'nin üzerinde konser verdi. Geçtiğimiz sene teklilerini Sony Music etiketiyle yayımlayan Melike Şahin, çıkış albümü "Merhem" için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sene müzik hayatının 49. senesinikutlayan Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcularından Sabahat Akkiraz, Melike Şahin'den sonra Babylon sahnesindeydi. Müzik kariyerine 28 albüm sığdıran Sabahat Akkiraz; elektronik müzik gruplarında, caz orkestralarına, Berlin Filarmoni'den Chanson şarkıcılara kadar farklı tarzları birleştirdiği müziğiyle dünyayı türkülerle buluşturan sanatçı sevilen şarkılarını Babylon'daki müzikseverler için seslendirdi.

Mercan Dede'den Erkan Oğur'a; Arif Sağ, Musa Eroğlu, Erdal Erzincan'dan Candan Erçetin ve Leman Sam'a; Aylin Aslım'dan Thomas Quasthoff'a; Jaspering de Jong'dan Grand Union Orchestra'ya pek çok farklı isimle sahnesini paylaşan Akkiraz, Kökler ve Filizler serisi kapsamında ise Melike Şahin ile birlikte sahne alarak "Yaktın Yandırdın Beni", "Değme Felek" şarkılarını birlikte seslendirdiler.

"Kökler ve Filizler" serisinin üçüncüsünde; kült rock grubu Bulutsuzluk Özlemi ve yerli garage sahnesinin yükselen isimlerinden Eskiz, 27 Şubat akşamı Babylon'da sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:35:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kökler Ve Filizler'de Sahne Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]