Kökler Ve Filizler'de Sahne Aldı

"Kökler ve Filizler" serisi; Pozitif, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon iş birliği ile gerçekleşen Kökler ve Filizler No.2'de Sabahat Akkiraz ve Melike Şahin sahne aldı.

Gece, genç sanatçı Melike Şahin'in "Deli Kan", "Sevmek Suçsa Suçluyum" ve "Tutuşmuş Beraber" gibi sevilen şarkılarını seslendirmesiyle başladı. 2011 senesinde BaBa ZuLa ile yollarının kesişmesiyle ilk konserini Berlin'de veren Melike Şahin, 2017 senesine kadar BaBa ZuLa ile Meksika, Hindistan, Avusturalya, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 250'nin üzerinde konser verdi. Geçtiğimiz sene teklilerini Sony Music etiketiyle yayımlayan Melike Şahin, çıkış albümü "Merhem" için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sene müzik hayatının 49. senesinikutlayan Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcularından Sabahat Akkiraz, Melike Şahin'den sonra Babylon sahnesindeydi. Müzik kariyerine 28 albüm sığdıran Sabahat Akkiraz; elektronik müzik gruplarında, caz orkestralarına, Berlin Filarmoni'den Chanson şarkıcılara kadar farklı tarzları birleştirdiği müziğiyle dünyayı türkülerle buluşturan sanatçı sevilen şarkılarını Babylon'daki müzikseverler için seslendirdi.

Mercan Dede'den Erkan Oğur'a; Arif Sağ, Musa Eroğlu, Erdal Erzincan'dan Candan Erçetin ve Leman Sam'a; Aylin Aslım'dan Thomas Quasthoff'a; Jaspering de Jong'dan Grand Union Orchestra'ya pek çok farklı isimle sahnesini paylaşan Akkiraz, Kökler ve Filizler serisi kapsamında ise Melike Şahin ile birlikte sahne alarak "Yaktın Yandırdın Beni", "Değme Felek" şarkılarını birlikte seslendirdiler.

"Kökler ve Filizler" serisinin üçüncüsünde; kült rock grubu Bulutsuzluk Özlemi ve yerli garage sahnesinin yükselen isimlerinden Eskiz, 27 Şubat akşamı Babylon'da sahne alacak.