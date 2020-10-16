Kolajen Azalmasına Neden Olan Etkenler Nelerdir? - Son Dakika

Kolajen Azalmasına Neden Olan Etkenler Nelerdir?

16.10.2020 14:24
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Peki vücudumuzda kolajen neden azalır? Vücudumuzun ürettiği kolajenin azalmasına sebep olan etkenler nelerdir?

Peki vücudumuzda kolajen neden azalır? Vücudumuzun ürettiği kolajenin azalmasına sebep olan etkenler nelerdir?

1- YAŞ

Kolajen üretimi, ergenlik çağının sonlarında veya 20'li yaşların başından itibaren yılda yaklaşık % 1 oranında azalır. Bu sürecin başladığı yaş herkes için farklı olsa da ortalama olarak 30'lu yaşlardan sonra kolajen üretimi doğal olarak yavaşlar, 40'lı yaşlara gelindiğinde, kolajen vücudunuzun yeniden üretebileceğinden daha hızlı tükenmeye başlar ve 50'li yaşları geçtiğinizde vücudunuzun kolajeninin ½'ünden fazlası tükenir.

2- SİGARA İÇMEK

Sigara içmek cildinizin erken yaşlanmasına neden olur. Bunu yapmasının ana nedeni, doğrudan kolajene zarar vermesidir. Sigara içmek dokulara verilen oksijen miktarını azaltır. Bu nedenle doku yenilenemez ve hasar görme olasılığı daha yüksektir.

Yapılan birçok araştırma, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre daha fazla kırışıklık ve kaz ayağına sahip olduğunu buldu.

3- YANLIŞ BESLENME

Enflamasyon, herhangi bir dokunun ana düşmanlarından biridir. Genellikle yüksek şeker, basit karbonhidratlar ve işlenmiş etler içeren beslenme düzenleri; bağışıklık sistemini harekete geçirir ve vücutta iltihaplanmayı teşvik eder. Yüksek şeker seviyeleri, kolajenin sertleşmesine ve parçalanmasına, cilt temelinin zayıflamasına ve erken cilt yaşlanmasına neden olabilir.

4- STRES

Stres, kortizol gibi hormonlarda artışa neden olur ve kolajen üretimini azaltabilir. Vücudun kaynaklarının çoğu stresle ve onun ürettiği iltihapla savaşmak için kullanıldığından, yüksek stresli durumlarda daha az kolajen üretilir.

5- GENETİK

Genetik, vücudunuzun ne kadar kolajen ürettiğini ve parçalandığını belirlemede önemli bir faktördür. Bu nedenle, ebeveynleriniz; büyükanne ve büyükbabanız yıllarca harika görünen bir cilde sahipse, büyük olasılıkla cildiniz yaşlandıkça benzer olacaktır. Fakat bunun üzerinde kontrolünüz olmadığı için; beslenme, diyet, stres yönetimi ve UV koruması gibi kontrol edebileceğiniz etkenlere odaklanmalısınız.

Bu maddelere ek olarak; güneş ışınları, yetersiz uyku, nemsizlik, alkol kullanımı, hava kirliliği ve yanlış kozmetik uygulamalar da kolajen azalmasına neden olabilir.

PEKİ KOLAJEN AZALMASINI NASIL DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ?

Kolajen üretimindeki doğal düşüşü durduramazsınız ancak vücudunuzda sağlıklı kolajen seviyelerini yükseltmeye yardımcı olmak için kolajen takviyesi kullanabilirsiniz.

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Kolajen Azalmasına Neden Olan Etkenler Nelerdir?

Sigara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kolajen Azalmasına Neden Olan Etkenler Nelerdir? - Son Dakika Magazin

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