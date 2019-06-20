Son Dakika Haberleri: Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi
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Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi

38 dakika önce

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov, bugün İstanbul'a geldi.

Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi, System.String[]
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov, bugün İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler, Sırp savunmacı ile son detayları görüşmek için masaya oturacak.

Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Uzun süredir Roma'nın başarılı sol beki Aleksandar Kolarov ile dirsek temasında bulunan sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuyu bugün İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yılık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncuyla son pürüzleri konuşmak için masaya oturacak.

Roma ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi. Sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu süre aldığı bu maçlarda 9 gol 2 de asistlik performansla oynadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
Roma, Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe, İstanbul, Spor
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