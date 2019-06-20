Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi
38 dakika önce
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov, bugün İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
'nin transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov
, bugün İstanbul
'a geldi. Sarı-lacivertliler, Sırp savunmacı ile son detayları görüşmek için masaya oturacak.
Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Uzun süredir Roma
'nın başarılı sol beki Aleksandar Kolarov ile dirsek temasında bulunan sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuyu bugün İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yılık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncuyla son pürüzleri konuşmak için masaya oturacak.
Roma ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi. Sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu süre aldığı bu maçlarda 9 gol 2 de asistlik performansla oynadı. - İSTANBUL
Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi
YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi
Fenerbahçe'ye anlaşmaya vardığı Arslanagic'den kötü haber!
Bruma için transfer atağı! Çılgın rakam