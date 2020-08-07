Kolejin hizmet içi öğretmen eğitimi başladı - Son Dakika

Kolejin hizmet içi öğretmen eğitimi başladı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla, hizmet içi öğretmen eğitim programını 6-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla, hizmet içi öğretmen eğitim programını 6-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriyor. İTÜ Rektörü ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, "İTÜ'nün tüm akademik birimleri, akademisyenleri ve altyapısı Doğa Koleji'ne açıktır. Değerli Doğa Ailesi ile birlikte, motivasyon kaynağımız olacak yeni sayfalar açacağız. Çocuklarımızla el ele verip geleceği şekillendireceğiz" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğretmen eğitimlerine başladığını duyurdu. "Mesleki gelişim ve eğitimde dijital dönüşüm" başlıklarını içeren hizmet içi öğretmen eğitimleri, İTÜ Rektörü ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle'nin açılış konuşmaları ile başladı.

"DOĞA KOLEJİ'NDE YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Eğitim sürekli devinim içinde olan ve dinamik bir süreçtir. Sürekli arayış içinde olmak ve yenilikleri keşfetmek zorundayız. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en güçlü marka değerine sahip eğitim kurumlarından biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, üniversitemiz de 250. yılına hazırlanacak. Bu kadar güçlü bir eğitim kurumunun Doğa Ailesi ile birlikte yeni bir sayfa açması, olumlu gelişmeleri beraberinde getirecek. İTÜ olarak sahip olduğumuz cevherleri Doğa Koleji'ne aktaracağız. Marka değerlerimizi birleştirip daha da büyüyeceğiz" dedi.

Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde görev alan öğretmenlerin, 6 Ağustos tarihinde başlayan hizmet içi öğretmen eğitim programına online olarak katıldığı belirtildi. Tüm kademelere yönelik olarak gerçekleşen eğitimlerin, senkron ve asenkron olarak birbirlerini destekleyecek nitelikte düzenlendiğine de dikkat çekildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında, güçlü adımlarla ilerliyoruz. İTÜ, Doğa Koleji kadrosuyla çok güzel bir sinerji oluşturdu. Tamamen eğitim odaklıyız. En büyük gücümüz olan öğretmenlerimizle birlikte; çağdaş, parlak bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. k-12'de çıtayı üst seviyeye çıkararak daima örnek bir okul olacağız" diye ifade etti.

MÜFREDAT İÇERİKLERİNE GÖRE YENİLENİYOR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Hizmet içi eğitim programlarını, değişen müfredat içerikleri ve uygulamalarına göre her yıl yenilemeye devam eden Doğa Koleji İnsan Kaynakları Eğitim Birimi ve Bölüm Başkanları tarafından yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, uzaktan ve yüz yüze yapılacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimler, 6-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Hizmet içi eğitim programında, "Eğitimde Enerjilendirme", "Sınıf İçi Öğretim Etkinlikleri", "Dil Gelişimi ve Zihin" ve "Değişimin Gücü" öne çıkan başlıklar oldu.

OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ KAZANDIRILACAK

2020-2021 eğitim-öğretim yılında inovatif vizyonuyla akademik altyapısını güçlendirmeyi sürdürecek olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 5, 6 ve 7. sınıflarda uygulanacak olan "Ortaokul Okuduğunu Anlama Programı"nı hayata geçiriyor. Hizmet içi öğretmen eğitimlerinde okuduğunu anlama programına ilişkin önemli bilgiler de paylaşılıyor. Program, öğrencilerin tüm derslerde nitelikli okuma ve anlama becerisi kazanmaları için; "bilgiyi edinme, yorumlama ve yeniden üretme" eğitimlerini içeriyor. Sınıf ortamında okuduğunu doğru anlama çalışmaları yapılarak yürütülen eğitim programıyla, 21. yüzyılın gereklilikleri öğrencilere aktarılacak."

EĞİTİMLER KİMLER TARAFINDAN VERİLİYOR

Eğitimlerin; İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Serhat Şeker, Doç. Dr. Altan Çakır, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Doç. Dr. Kubilay Çimen, Işık Üniversitesi Öğr. Gör. Sibel Kır, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Celil Atik, Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe, Doç. Dr. Muhammet Baştuğ, Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. Yüksel Aydın ile Doğa Koleji bölüm başkanları tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.


- İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 09:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kolejin hizmet içi öğretmen eğitimi başladı - Son Dakika
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