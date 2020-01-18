Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen'e ziyaret - Son Dakika

Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen'e ziyaret

6 saat önce

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti.

Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen'e ziyaret, System.String[]

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı makamında ağırladı. Büyükelçi'nin Atatürk'ün ilçesi Çankaya'yı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye ile Kolombiya arasında belediye ve büyükelçilik arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.


İkili, görüşmede Kolombiyalı Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez adını taşıyacak park projesinin detaylarını konuştu. Çukurambar Mahallesinde yapılacak parkın proje detaylarını Büyükelçiyle paylaşan Taşdelen, parkın usta yazarın adına yakışır bir yer olması dileğinde bulundu.


Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Çankaya'nın genç başkanını ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtirken görüşme sonunda Taşdelen, Büyükelçi Velandia'ya Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını simgeleyen Atatürk baskılı Ankara Andezit Taşı hediye etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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