'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı - Son Dakika

'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı

03.12.2020 09:13
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı, System.String[]

Adana'da evini sattıktan sonra tapu müdürlüğünden 253 bin 500 TL ile ayrılan adamın aracının lastiği patlatıldı.

Adana'da evini sattıktan sonra tapu müdürlüğünden 253 bin 500 TL ile ayrılan adamın aracının lastiği patlatıldı. Lastikçiye giden genç adam, bir anlık dalgınlıkla arabasının bagajından 'Kolombiya çetesi' olduğu iddia edilen kişilere parasını kaptırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 16 Kasım Pazartesi günü, merkez Seyhan ilçesine bağlı bir lastikçide meydana geldi. İddiaya göre, İrfan Yıldırım, evini satıp tapu müdürlüğünden ayrılırken 253 bin 500 lira parayı da 01 ZM 309 plakalı otomobilinin torpidosuna koydu. Genç adam otoparktan ayrılırken bir kişi arabasının sol arka lastiğini bıçakla kesti. Aradan geçen kısa bir süre sonra Yıldırım'ın yanında bulunan akrabası aracın lastiğinin patladığını fark etti.

Yıldırım da durumdan şüphelenip aracında para olduğu için lastiğini daha güvenilir olur düşüncesiyle Adana Valiliği'nin çevresinde bulunan lastikçiye götürdü. Lastikçiye giden Yıldırım parayı torpidodan çıkartıp bagaja koydu. Bu sırada başka bir şüpheli, Yıldırım ve akrabasının bir anlık dalgınlığından faydalanıp, bagajda bulunan 253 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Yıldırım, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüpheliler halen yakalanamazken İrfan Yıldırım, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Paramı geri istiyorum"

Hırsızların Kolombiya'dan geldiklerini iddia eden Yıldırım, "Bunlar profesyonel soyguncuymuş. Türkiye'de birkaç tane soyguna karışmışlar. 1 kadın 4 erkek varmış meğerse. Bunlar Kolombiya çetesiymiş. İstanbul'da 1 milyon dolarlık mücevher, Bursa'da bir iş adamının 62 bin dolar parasını çalmışlar. Bu olaylar gerçeklemiş ama çalanlar zararı karşılayınca demek geri serbest bırakılmış. Şikayetçiyim. Bir devlet memuru için çok büyük bir para. Paramı geri istiyorum. Emniyete güveniyorum" diye konuştu.

"Dalgınlığımızdan faydalandılar"

Bütün yaşanan olayların bir anda meydana geldiğini söyleyen İrfan Yıldırım, daha sonra şunları kaydetti:

"Evimi satmıştım. Satmış olduğum ev parasının bir kısmını EFT ile bir kısmını da nakit olarak aldım. Tapudan parayla çıkıp otoparka gittik ve aracımıza bindik. Bir süre sonra akrabamız aracın lastiğinin patlak olduğunu fark etti ve benim aklımda şüphe oluştu. Bende daha güvenli olur diye Adana Valiliği'nin çevresindeki lastikçiye gittim. O esnada tabi ki aklımızda soyulacağımız ve takip edildiğimiz bilgisi yoktu. Ben de torpidodaki parayı bagaja kattım. Daha sonra da lastikçinin yanına gittiğimizde bir kişi bizim dalgınlığımızdan faydalanıp para dolu çantayı alıp kaçtı."

Öte yandan, İrfan Yıldırım'ın aracının lastiğinin kesilmesi ve paranın çalınması anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ADANA

'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı

Adana Valiliği, Kolombiya, Yıldırım, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı - Son Dakika
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