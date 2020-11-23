Kolombiya'da 2 silahlı saldırı: 13 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Kolombiya'da 2 silahlı saldırı: 13 ölü, 6 yaralı

23.11.2020 04:05
Kolombiya'da 2 silahlı saldırı: 13 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antoquia ve Cauca bölgelerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antoquia ve Cauca bölgelerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ülkenin Antioquia bölgesine bağlı Betanya beldesinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, bir çitlikte bulunan 14 kişiyi hedef alırken Cauca bölgesine bağlı El Mango köyünde ise toplantı halindeki yerliler, silahlı şahısların saldırısına maruz kaldı.

İki silahlı saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırıya uğrayan kişilerden 5'inin yerli topluluklarından olduğunu, 14'ünün ise kahve toplayıcısı kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Olayın ardından Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo ve Antioquia Valisi Anibal Gaviria, Bretanya beldesine ziyarette bulundu.

Holmes, saldırıya ilişkin açıklamasında, cinayetlerin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bulunmasına yardımcı olanlara da büyük miktarda parasal ödülün verileceğini duyurdu.

Bölgede Clan del Golfo ve Los Gaitanistas gibi silahlı örgütler arasında alan hakimiyeti nedeniyle anlaşmazlıklar olduğu biliniyor.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 100'den fazla toplum lideri suikasta kurban gitti.

Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla 2019 Temmuz'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

Güney Amerika, Kolombiya, Mango, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 2 silahlı saldırı: 13 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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