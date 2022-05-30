Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'in oy kullanması ve konuşma yapması
Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanması ve konuşma yapması
Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo Medellin'in oy kullanması ve konuşma yapması
Kolombiya için Ekip Koalisyonu'nun sağ görüşlü adayı Federico Gutierrez'in oy kullanması ve konuşma yapması
Oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
KOLOMBİYA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika