Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika
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Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

30.05.2022 03:52
Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'in oy kullanması ve konuşma yapması Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanması ve konuşma yapması Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo Medellin'in oy kullanması ve konuşma yapması Kolombiya için Ekip...

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'in oy kullanması ve konuşma yapması

Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro'nun oy kullanması ve konuşma yapması

Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo Medellin'in oy kullanması ve konuşma yapması

Kolombiya için Ekip Koalisyonu'nun sağ görüşlü adayı Federico Gutierrez'in oy kullanması ve konuşma yapması

Oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

KOLOMBİYA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

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Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
Kaynak: AA

Güney Amerika, Kolombiya, Sandık, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika
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