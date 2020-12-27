Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısında Antioquia yönetim bölgesine bağlı Itagüi kasabasında, sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar uzman köpeklerin de yardımıyla 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda ev önlem amaçlı boşaltıldı.