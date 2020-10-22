Kolombiya'da ulusal grev - Son Dakika

Kolombiya'da ulusal grev

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da sendikaların ulusal grev çağrısının ardından hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da sendikaların ulusal grev çağrısının ardından hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. Bogota'da yerli toplulukların ve çeşitli kesimlerin katılımıyla artan şiddet olayları, cinayet ve saldırılar nedeniyle Ivan Duque hükümeti protesto edildi. Pazar günü ülkenin güneybatısından otobüslerle başkent Bogota'ya gelen "Minga" üyesi binlerce yerli, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmaması ve bölgelerinde artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek, Devlet Başkanı Ivan Duque ile yüz yüze görüşme talebinde bulunmuştu.

Son Dakika

Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti

Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti

Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez

Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu

Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı