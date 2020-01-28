Kolombiya, Venezuela'da yakalanan firari eski Kongre üyesini, Guaido'dan isteyecek - Son Dakika

Kolombiya, Venezuela güvenlik güçlerinin yakaladığı Kolombiyalı kaçak eski Kongre üyesi Aida Merlano'nun iadesi için, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşüleceğini açıkladı.

Venezuelalı makamların duyurmasının yanı sıra her iki ülke basınına da yansıyan gelişmeye ilişkin Kolombiya Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Interpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Merlano'nun Venezuelalı güvenlik güçlerince yakalandığının Kolombiya istihbaratı tarafından da doğrulandığı duyuruldu.

Kolombiya'nın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımadığı hatırlatılan açıklamada, Merlano'nun iadesinin, Venezuela polisinin Interpol üzerinden yapacağı doğrulamanın ardından Kolombiya'nın "Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Guaido'dan" isteneceği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'nın, Venezuela devletinin hiçbir kurumunun muhatap almadığı Guaido'yla konuyu çözmeye çalışacağının açıklanması, siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

Kongredeki muhaliflerden Jorge Robledo ve eski İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, firari Merlano'nun, Guaido'dan istenecek olmasını komedi filmlerine benzetti.

Ülkedeki ünlü siyasi figürlerden Carlos Galan da "Acaba Aida Merlano, özellikle iade edilmesin diye mi Guaido'dan isteniyor?" sorusunu yöneltirken, Kongre Üyesi Gustavo Bolivar, "Merlano, Maduro'nun elinde ama hükümet onu Guaido'dan istiyor. Bu hükümet tam bir şaka." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin en büyük rakibi solcu Gustavo Petro ise Guaido'nun Venezuela'dan 22 Şubat 2019'da paramiliter Los Rastrojos örgütünün yardımı ile Kolombiya'ya geçmesine atıfta bulundu ve Merlano'nun artık Los Rastrojos'a dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Venezuelalı güvenlik güçlerinin, ülkeye kaçak girmek ve sahte kimlik taşımak gibi suçlarla gözaltına aldığı Aida Merlano, Kolombiya'da yolsuzluk, ruhsatsız silah taşıma, suç işlemek için örgüt kurma gibi iddialarla Eylül 2019'da 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Cezaevinden 1 Ekim 2019'da diş muayenesi için çıkarılan Merlano, başkent Bogota'daki bir kliniğin tuvaletinden sarkıtılan iple sokağa inmiş, burada kendisini bekleyen bir motosikletle kaçırılmıştı.

Uzun bir süre izini kaybettiren Merlano, hafta sonu güvenlik güçlerince Venezuela'da yakalanmıştı.