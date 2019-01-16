Son Dakika Haberleri: Koltukları Sökülen Hafif Ticari Araçtan 12 Kaçak Göçmen Çıktı

Koltukları Sökülen Hafif Ticari Araçtan 12 Kaçak Göçmen Çıktı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da polis tarafından durdurulan hafif ticari araçtan, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı.

Koltukları Sökülen Hafif Ticari Araçtan 12 Kaçak Göçmen Çıktı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polis tarafından durdurulan hafif ticari araçtan, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı. Bir zodyak şişme botun da ele geçirildiği araçta, kaçak göçmenleri sığdırabilmek için arka koltukların söküldüğü görüldü.  Araç sürücüsü E.M. (40) gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, dün gece İstanbul'dan kaçak göçmen taşıyan bir aracın kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ girişindeki TOKİ Kavşağı'na uygulama noktası kuran polis ekipleri plakası tespit edilen hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri sığdırabilmek için arka koltukları söküldüğü tespit edilen araçtan bir adet de zodyak şişme bot çıktı.

Kaçak göçmenler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü E.M. ise 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

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