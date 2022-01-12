KOLUNU BAĞ ÇUBUĞU KESME MAKİNESİNE KAPTIRAN ÇİFTÇİ YARALANDI - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, traktörünün arkasına bağladığı bağ çubuğu kırma makinesine kolunu kaptıran 63 yaşındaki Mehmet Eşmelioğlu, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eşmelioğlu'nun ezilen sol kolu tedaviye alındı.

Alaşehir Killik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Eşmelioğlu, bugün saat 11.00 sıralarında Azmak mevkiindeki üzüm bağına gitti. Eşmelioğlu, burada 45 ZR 386 plakalı traktörünün arkasına bağladığı makineyle çubukları kırmaya başladı. Bir ara arasına çubuk sıkışan bağ çubuğu kırma makinesi 'stop' etti. Eşmelioğlu, durup, eliyle makineye sıkışan çubuğu çıkartmaya çalıştı. Bu sırada çubuk kırma makinesinin aniden çalışmaya başlaması üzerine Eşmelioğlu, sol kolunu kaptırdı. Eşmelioğlu'nun feryadına tesadüfen traktörüyle bölgeden geçen Çiftçi Cebir Kılıç yetişti. Kılıç, hemen makineyi durdurup, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibiyle birlikte jandarma ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Eşmelioğlu'nun sıkışan kolu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Eşmelioğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşmelioğlu'nun ezilen kolu tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.