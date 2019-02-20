Son Dakika Haberleri: Komando Bıçaklı Afgan Gasp Şüphelileri Yakalandı (2)

Komando Bıçaklı Afgan Gasp Şüphelileri Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARIsparta'da bir marketten 2 cep telefonu ve 8 bin liranın yanı sıra, farklı tarihlerde 3 gasp olayına daha karıştığı belirlenen ve polisin operasyonuyla yakalanan Afganistan uyruklu Samir Rustemi, Mohamadsadeg Tanha, Farıd Eıstaalıngzey ve Muhammad Zakriya Usuq, işlemlerinin...

Komando Bıçaklı Afgan Gasp Şüphelileri Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Isparta'da bir marketten 2 cep telefonu ve 8 bin liranın yanı sıra, farklı tarihlerde 3 gasp olayına daha karıştığı belirlenen ve polisin operasyonuyla yakalanan Afganistan uyruklu Samir Rustemi, Mohamadsadeg Tanha, Farıd Eıstaalıngzey ve Muhammad Zakriya Usuq, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:50 Kaynak: DHA

Afganistan, Güncel
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