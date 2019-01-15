Son Dakika Haberleri: Komedyen Demirci'nin İmza Atma Yükümlülüğü Kaldırıldı

Komedyen Demirci'nin İmza Atma Yükümlülüğü Kaldırıldı

54 dakika önce

Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ'den yargılandığı davada adli kontrol şartı kapsamında haftada bir karakola attığı imza yükümlülüğü kaldırıldı.

Komedyen Demirci'nin İmza Atma Yükümlülüğü Kaldırıldı, System.String[]
Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ'den yargılandığı davada adli kontrol şartı kapsamında haftada bir karakola attığı imza yükümlülüğü kaldırıldı.

Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuksuz sanık Demirci, avukatı ve yakınları katıldı. Bugünkü celsede mahkemeye gelen evraklar okundu. Daha sonra Demirci ve avukatının beyanları alındı. Demirci'nin avukatı, "Müvekkilim, tanınan bir kişidir. Üzerindeki imza atma yükümlülüğü işi gereği sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Mahkemenizden imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukatın talebinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, Demirci'nin imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını, yurt dışına çıkış yasağına ise devam edilmesini istedi. Mahkeme, Demirci'nin adli kontrol hükümleri kapsamında haftada bir imza atma yükümlülüğünü kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine karar verdi.

Dava, eksikliklerin giderilmesi için 30 Nisan'a ertelendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

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