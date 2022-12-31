Kazada, komiser Yunus Üstün yaralanırken, yanındaki komiser Ekrem Uyar ise şehit oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus Üstün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da görevden dönen komiser, içinde bulunduğu otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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