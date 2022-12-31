Muğla'da görevden dönen komiser, içinde bulunduğu otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da görevden dönen komiser, içinde bulunduğu otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti

31.12.2022 11:55
Muğla'da görevden dönen komiser, içinde bulunduğu otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti

Muğla'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 komiserden Ekrem Uyar şehit olurken, Yunus Üstün ise yaralandı. Uyar ve Üstün'ün görevden döndükleri öğrenildi.

Milas- Yatağan kara yolunda saat 04.00 sıralarında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Yunus Üstün'ün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı.

ŞEHİT OLDU

Kazada, komiser Yunus Üstün yaralanırken, yanındaki komiser Ekrem Uyar ise şehit oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus Üstün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Komiser Ekrem Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Komiser Ekrem, görev dönüşü trafik kazasında şehit oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da görevden dönen komiser, içinde bulunduğu otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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