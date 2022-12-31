Muğla'da görevden dönen komiser, içinde bulunduğu otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti

Milas- Yatağan kara yolunda saat 04.00 sıralarında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Yunus Üstün'ün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı.
Kazada, komiser Yunus Üstün yaralanırken, yanındaki komiser Ekrem Uyar ise şehit oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus Üstün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Komiser Ekrem Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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