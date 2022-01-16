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Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu! - Son Dakika

Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu!

16.01.2022 19:35
Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu!

Denizli'de bir sitede yer alan 12 apartmandan enerji depolamak için kullanılan 172 bin TL değerindeki 43 aküyü çalan site sakini ve 2 suç ortağı, jandarmanın 'Kod Yan Komşu' adını verdiği operasyonla yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 258 ailenin yaşadığı bir sitedeki ortak kullanım alanlarının aydınlatılması için kurulan güneş enerjisi sisteminde, bazı apartmanlarda aniden sorun yaşanmaya başlandı. Site görevlileri tarafından binalarda tek tek yapılan kontrollerde bazı akülerin çalındığı ortaya çıktı. Diğer bloklardan da gelen aynı şikayet üzerine, 4 akülü depolama sistemindeki bazı akülerin kabloları kesilerek götürüldüğü göre site yönetimi ihbarda bulundu.

Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını 'Kod Yan Komşu' koydu!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 farklı bloktan güneş paneli sistemine bağlı toplam 43 adet jel akünün çalındığı tespit edildi. Tanesi 4 bin TL olan akülerin toplamda 172 bin TL değerinde olduğu tespit edildi.

'KOD YAN KOMŞU' OPERASYONU

Olayla ilgili olarak geniş bir araştırma başlatan jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saatler süren güvenlik kamerası kaydı incelemelerinin ardından şüphelileri tespit etti. Hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, "Kod Yan Komşu" adı verilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

AKÜ HIRSIZI SİTE SAKİNİ ÇIKTI

Gözaltına alına şüphelilerden 19 yaşındaki Abdulkadir Ü.'nün site içerisinde ailesine ait evi olduğu ve ara sıra gelerek burada kaldığı öğrenildi. Şüphelilerin, site içerisindeki blokların giriş kapılarının şifrelerini tek tek not aldığı ve deneyerek içeri girdikleri tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 26 yaşındaki Orhan Ö.'nün 7 adet suç kaydı, 25 yaşındaki Yusufcan A.'nın 1 adet suç kaydı, 19 yaşındaki Abdülkadir Ü.'nün 14 adet suç kaydı çıktı.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında ise hırsızlık olaylarına karışan 24 yaşındaki Oktay T., yakalanırken, çaldığı malzemeler sahibine teslim edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, Oktay T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarmanın düzenlediği eş zamanlı 'Kod Yan Komşu'' operasyonu sonucu, meydana gelen 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.

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Hırsızlık, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını 'Kod Yan Komşu' koydu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu! - Son Dakika
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