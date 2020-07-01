Komşu istedi, patronu 'hayır' dedi - Son Dakika

Komşu istedi, patronu 'hayır' dedi

Komşu istedi, patronu 'hayır' dedi Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye kapılarını açmasına izin vermedi Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile hem kara hem de deniz sınırlarının 1 Temmuz tarihi itibarıyla açılacağını duyurdu.

Komşu istedi, patronu 'hayır' dedi

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Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye kapılarını açmasına izin vermedi

EDİRNE - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile hem kara hem de deniz sınırlarının 1 Temmuz tarihi itibarıyla açılacağını duyurdu. Yunanistan'ın açıklamasına rağmen Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'dan itibaren sınırların açılacağı 15 ülke arasında Türkiye yer almadığı için kapılar açılmadı.

Avrupa Birliği'nin açıkladığı seyahat listesinde başta ABD olmak üzere, Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail vatandaşları da "güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye giremedi. Yunanistan'da Türkiye'ye kapıların 1 Temmuz'da açılmasının gündeme gelmesi ve Yunanlı vatandaşların ekonomik nedenlerle kapıların açılmasını istemesine rağmen AB'nin aldığı kararı uygulamak zorunda bırakıldığı öne sürüldü. Türkiye ile Kastanies ve Kipi kara sınırı bulunan ülkede gözler 15 günde bir AB tarafından güncellenecek listeye çevrildi.

Öte yandan, Şubat ayında kapılarına dayanan binlerce mülteciyi durdurmak için Kastanies Sınır Kapısı'na beton ve jiletli tel ören Yunanistan makamları, söz konusu kapıda herhangi bir düzenleme gerçekleştirmedi. İpsala Sınır Kapısı karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nda ise durum Kastanies'a göre daha stabil. Göçmen akımında herhangi bir olayın yaşanmadığı Kipi'de 'açılma' kararı uygulandığı takdirde fiziksel olarak sınır kapısında herhangi bir hazırlığa gerek duyulmadan normale geçiş süreci yaşanabilecek.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Komşu istedi, patronu 'hayır' dedi - Son Dakika

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