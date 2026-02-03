Komşu Tartışması Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Komşu Tartışması Kazaya Neden Oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Komşu Tartışması Kazaya Neden Oldu
03.02.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Komşu Tartışması Kazaya Neden Oldu
Haber Videosu

Kayseri'de komşular arasında çıkan tartışma sonrası Cengiz A., yaralama suçlamasıyla tutuklandı, tahliye edildi.

Kayseri'de Cengiz A. isimli komşu, araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı Ahmet Y. ve oğlu Serdar Y.'nin üzerine aracını sürdü. Yaralanan baba-oğulun yakınmaları üzerine tutuklanan Cengiz A., ilk duruşmada tahliye edildi.

ARACINI BABA İLE OĞLUNUN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, geçen yıl 22 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz A. aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet Y. ile oğlu Serdar Y.'nin bağ evine geldi. Araç park etme meselesi yüzünden taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Cengiz A. aracına binerek otomobilinin baba-oğulun üzerine sürdü. Aracın altında kalan baba-oğul yaralanırken, şikayet üzerine şüpheli komşu Cengiz A. gözaltına alındı. Cengiz A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Cengiz A. hakkında, 'Birden fazla kişi ile silahla kasten yaralama', baba-oğul hakkında ise 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Öte yandan, olay anı bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba-oğulun bağ evlerinin kapısını kapatmaya çalıştıkları, bu sırada Cengiz A.'nın otomobilini bahçe kapısına doğru sürdüğü, baba oğulun aracın altında kaldıkları görüldü. Cengiz A.'nın ardından otomobili ile uzaklaştığı baba-oğulun ise otomobile doğru bir şey fırlattıkları görüldü.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında müşteki tutuklu sanık Cengiz A. ile müşteki tutuksuz sanık baba-oğul ile taraf avukatları hazır bulundu. Aralarında yaşanan soruna dikkat çeken Cengiz A., "Benim geçişime engel olmak için arabayı orta yerde bırakıyor. Birkaç defa uyardım. Arabasının el frenini indirerek 30-40 santimetre geriye bırakarak geçecek yer açtım. 'Arabamla neden oynuyorsun' dedi. Yolu kapattığını, derdinin ne olduğunu sordum. Yanımda eşim de vardı. Küfretmeye başladı. Tehdit etti. Hiddetlenip arabaya bindim ve bahçe kapısına vurdum. Amacım onları yaralamak değildi. Pişmanım. Ben de onlardan şikayetçiyim" dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki sanık Ahmet Y. ise "Kafayı bize taktı. Komşu olduğu için idare ettik. Olay günü de arabasıyla bizi altına aldı. Ayağım kırıldı. Dikiş atıldı. Hala tedavimiz devam ediyor. Ayakkabı giyemiyoruz. Şikayetçiyim" diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme hakimi, sanık Cengiz A.'nın üzerine atılı suçun vasıf mahiyeti ile delillerin toplanmış olması gerekçe gösterilerek, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşu Tartışması Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Fenerbahçe’ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante’den Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den
Kocaelispor’a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:17:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Komşu Tartışması Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.