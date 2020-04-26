- Komşuları bu kez kurtarmadı- Adana'da 42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu- Erol Güven'in 22 yıl... - Son Dakika

- Komşuları bu kez kurtarmadı

Adana'da 42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Erol Güven'in 22 yıl önce kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi

ADANA - Adana'da 42 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. 42 yaşındaki Erol Güven'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Güven'in evinde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler eve gelerek yaptıkları kontrolde Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Erol Güven'in 22 yıl önce kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca Güven'in alkol bağımlısı olduğu ölümünün de buna bağlı olabileceği öne sürüldü. Güven'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.