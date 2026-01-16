Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

İstanbul'da güvenlikli bir sitede yaşayan bir kadın, diş çıkaran çocuğunun oyuncaklarıyla oynarken çıkardığı ses nedeniyle komşusunun her seferinde güvenliği aradığını belirterek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.
Kadının iddiasına göre; diş çıkarma dönemindeki çocuğun evde oyuncaklarıyla oynarken yaptığı gürültü nedeniyle komşu, her seferinde site güvenliğini aradı.
Kadın, yaşananların ardından çocuğunu ev yerine arabada uyutmaya çalıştığını belirtti. O anları video kaydıyla paylaşan kadın, "Sabır kotam doldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
