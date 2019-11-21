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Son Dakika Güncel Kömür çalarken suçüstü yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Kömür çalarken suçüstü yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kömür hırsızlığı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kömür çalarken suçüstü yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kömür hırsızlığı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Beyoğlu Mahallesi'nde son bir haftadaki kömür hırsızlıkları nedeniyle Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

H.K. (17), A.Ç. (40), E.Ç. (17) ve İ.T. (28), satıcının kömürlerini çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Jandarma, Türkoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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