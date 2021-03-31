Konak Belediye Başkanı Batur, görevdeki 2 yılını anlattı - Son Dakika

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, görevde bulunduğu 2 yılda yaptığı hizmetleri anlatıp, "Konak'ta yolumuz uzun. Motivasyonumuz ve heyecanımız yerinde. Üçüncü hizmet yılımıza da bu heyecanla başlıyoruz. Konak'ta daha çok güzel işler yapacağız" dedi.

CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, görevinde geride bıraktığı 2 yılda hayata geçirdiği projeleri ve önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmaları anlattı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ndeki toplantıya CHP'li il yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile ilçe yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Herkesin belediye başkanı olduğunu ifade eden Batur, "Birlikte Konak sloganı ile yola çıktık. Konak'ta herkesi kucaklayan, herkese eşit mesafede davranan, herkes için elinden geleni yapmayı hedefleyen, dertleri dinleyen, halkın içinde olan bir belediyecilik anlayışı sürdürüyoruz. 'Birlikte Konak', bizim için bir slogandan öte bir şey. Yol haritamızı belirten bir slogan. Bu anlayıştan sapmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Konak'ı daha da güzelleştireceğini söyleyen Batur, "Belediye başkanlığı, kimine göre iş, kimine göre görev, kimine göre hizmet makamıdır. Ben bunu hep hizmet makamı olarak gördüm ve öyle çalışmaya devam ediyorum. Halka hizmet etmek bizim için bir onur. Bunu severek ve heyecanla yapıyorum. Narlıdere'deki 20 yıldan sonra Konak'ta başkanlık yapmamla ilgili çok fazla başkanlık yaptığımı ifade ederek eleştirenler var ama heyecanımızdan hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Motivasyonumuz tam, heyecanımız yerinde. Konakta çok daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ANAYASASINI BİTİRMİŞ OLDUK'

Batur, konuşmasına şöyle devam etti: "3 temayı ilke edindik. Bu 3 prensip çok önemli. Bunlardan ilki; kentin en önemli ihtiyacı kentsel dönüşümü hayata geçirmek. İlk etapta buna başladık. Dönüşümle ilgili Gültepe Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm planlamasını 8 aylık süreçte gerçekleştirdik. Konak ve Büyükşehir'den oy birliği ile geçti, itirazlar değerlendirildi, şimdi parselasyon çalışmalarını tamamladık. Geçmişten bugüne Konak'ta yapılan en önemli çalışmalardan biriydi. Kentsel dönüşümün anayasasını bitirmiş olduk. Beştepeler Bölgesi'nin de planlamasını tamamladık, bu ay meclisimizde oy birliğiyle geçirdik. Bu planlar uygulandığında hem bu bölgedeki insanların yaşam kaderleri hem de kentin çehresi değişecek. İzmir'e gelip Yeşildere Caddesi'ne gelenler, 'Bu bölge neden değişmedi' diye eleştirirler. Bunlar hayata geçtiğinde bölgenin değişmesini sağlayacak. İnsanların insanca yaşayacağı bir çalışmayı bitirdik. Gürçeşme birinci ve ikinci etap çalışmalarına başladık. Kentin dönüşüme ihtiyacı olan alanlardaki çalışmaları 6 aya kadar tamamlayacağız. Konak değişmeli, dönüşmeli demiştik. Bunun için de bu planlamaların mutlaka hayata geçirilmesi lazım."

'HALKIMIZA SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİMİZLE KONTAĞI AÇTIK'

Projelerini hayata geçireceğini de ifade eden Batur, "Halkımıza söz verdiğimiz projelerimizle kontağı açtık. Toros'ta sosyal tesisimizi bitirdik. Her şeyiyle hazır, kreşinden kurslara, kadınların semt merkezi olarak faydalanacağı mekanlara, gençlerin spor yapacağı alanlara kadar birçok şey var. Gültepe spor tesislerini bu ay sonunda açacağız. Sosyal dönüşümün de bu tesislerle olacağına inanıyoruz. Birinci Kadriye'de temelini attığımız sosyal tesisimizi hizmete sokacağız. Çınarlı'daki rekreasyon alanımızda bir bilim merkezi kuruyoruz. İhalemizi yaptık, yer teslimi yakında yapılacak. Çocukların bilimsel deneyleri yapabilecekleri alanlar ve Konak'taki tüm çocukların yararlanabileceği bir merkez olacak. Temelini yakında atıyoruz. Aydın Erten rekreasyon alanının tahsisini aldık, pandemi nedeniyle temel atamadık. Önümüzdeki ay temelini atacağız" diye konuştu.