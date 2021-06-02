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Konak Belediye Meclisi haziran ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Konak Belediye Meclisi haziran ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi

02.06.2021 08:57
Konak Belediye Meclisi haziran ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin haziran ayı meclis toplantısında, yeni normalleşme süreci ile birlikte kepenk açan esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Batur, pandemi nedeniyle açılışı gerçekleştirilemeyen Mübadele Parkı ve Heykelinin de bu hafta düzenlenecek tören ile açılacağını müjdeledi. Öte yandan, eleştirileri de dinleyen Batur, "'Ben' değil 'biz' belediyesi olduğumuzu her seferinde vurguluyoruz. 'Yaptık oldu' anlayışı burada yok, Konak'ta 'hep beraber, hep birlikte yaptık' diyoruz. Konak'ı en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi.

Konak Belediye Meclisi haziran ayı birinci oturumu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği toplantıyı CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban da takip etti. Meclis açış konuşmasında, kademeli normalleşme ile kepenk açan esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Batur, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yeni bir normalleşme dönemine başladık. Saat 21.00'e kadar da olsa restoran, kafe, kahvehanelerin açılması esnaf arkadaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlattı, belli bir döngünün sağlanması noktasında nefes aldırdı. Yine de tedbirlere dikkat etmek, fazla geçememek gerekiyor.Haziran sonuna kadar disiplinli gitmek önümüzü açacaktır. Aşılamanın hızlanmasının halkımızı rahatlatacağını umuyoruz. Belediyemizdeki vaka sayısı da düştü. Bu hastalığın ülkemizin ve dünyanın başından gitmesi en büyük dileğimiz" diye konuştu.

Aydın Erten Rekreasyon Alanı ihalesi KİK'te

Belediyenin devam etmekte olan çalışmalarını da aktaran Başkan Batur, Aydın Erten Rekreasyon Alanı ihalesinin tamamlanarak Kamu İhale Kurumuna (KİK) gönderildiğini belirtti. KİK'ten yakın zamanda yanıt beklediklerini ifade eden Başkan Batur, rekreasyon alanı ve macera parkının bir an önce tamamlanarak hizmete açılması için sürecin hızla ilerlediğinin müjdesini verdi.

Spor kulüplerine can suyu

Haziranın ilk haftasında yapılacak çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Batur, ilçedeki amatör spor kulüplerine destek vereceklerini açıkladı. Başkan Batur, özellikle pandemi kısıtlamalarından etkilenen spor kulüpleri ve sporculara can suyu olacak desteğin düzenlenen tören ile verileceğini ifade etti.

Mübadele Parkı ve Heykeli açılıyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi süreci ve kısıtlamaları sebebiyle açılışı ertelenen Mübadele Parkı ve Heykelinin açılış töreninin bu hafta yapılacağını duyurdu. Tüm meclis üyelerini açılışa davet eden Başkan Batur, Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci'ye de emeklerinden ötürü teşekkür etti. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Peynirci de Eşrefpaşa Giritliler Derneği ile tüm balkan dernekleri ve göçmen aileleri adına Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti.

"Ben" değil "Biz" belediyesi

Dilek ve temenniler bölümünde eleştirileri dinleyen Başkan Batur, eleştirilere açık olduklarını; gerektiğinde ders çıkaran bir anlayış ile yaklaştıklarını dile getirdi. "Ben" değil "Biz" diyen bir belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Batur şöyle konuştu:

"Konak Belediyesi İzmir sınırları içinde, personel tecrübesi ve faaliyetleri açısından en tecrübeli belediyedir. Yıllardır çalışmalarını en güzel şekilde icra eden çok değerli müdür ve amir arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bize göre Konak Belediyesi'nin başarısı mesai arkadaşlarımızın emeğinden ve özverili çalışmalarındandır. Konak Belediyesi'nde hiçbir belediyede olmayan tecrübeli arkadaşlarımız çalışıyor. Diğer belediyelerde de çok değerli arkadaşlar var ama Konak Belediyesi yıllardan beri kendi bünyesinde yapılan çalışmalarla başarılı olmuş bir belediyedir. Konak Belediyesi şu anda yatırımlarına, projelerine devam eden, yatırımlarını gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerek kendi öz kaynakları ile karşılayabilen; vatandaşı ile iç içe olan bir belediye. Konak Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları vatandaşa anlatma kabiliyeti daha iyi olmalı, diyoruz. Muhtarlarımızın getirdiği konuları dikkate alıyoruz. Meclis üyeleri, bürokratları ve personeli ile uyum içinde çalışan bir belediyeyiz. Muhalefetin eleştiri ve önerilerine de her zaman açığız ve önemsiyoruz. Biz her konuyu gündemimize alıyoruz ve gerektiği zaman ders çıkarıyoruz. 'Ben' değil 'biz' belediyesi olduğumuzu her seferinde vurguluyoruz. 'Yaptık oldu' anlayışı burada yok, Konak'ta 'hep beraber, hep birlikte yaptık' diyoruz."

Batur: Konak'ı en iyi şekilde temsil ediyoruz, bundan hiç şüpheniz olmasın.

Yeşildere hakkındaki eleştirileri de yanıtlayan Başkan Batur, Yeşildere'de İZSU tarafından gerekli çalışmaların hassasiyetle yapılacağına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Başkan Batur, Gaziemir'deki nükleer atıklarla ilgili eyleme katılmasına gelen eleştirilere ise şu sözlerle cevap verdi:

"Gaziemir'de 500 tona yakın nükleer atık var. Gaziemir Belediye Başkanımız bu konuda duyarlılığını ortaya koyarak kamuoyunun dikkatini çekmek için bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu konunun gündemde olması lazım. Siz de bu kentte yaşamıyor musunuz? Orada 500 tona yakın atık var. Sizlerin de sorumluluk hissetmeniz hatta öncü olmanız lazım. Böyle bir davet gelince ben de koşa koşa gittim. Bu konuda da kimseye hesap vermek zorunda değilim. Biz kente bütün olarak bakıyoruz. Halkın sağlığı ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa, beni çağırdıklarında koşa koşa giderim. Biz orada Konak'ı temsil ettik. Biz, hem Konak içinde hem de Konak dışında, Konak'ı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Konak Belediye Meclisi haziran ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi

Konak Belediyesi, Abdül Batur, Haziran, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak Belediye Meclisi haziran ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


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