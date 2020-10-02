Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi - Son Dakika

Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi

Konak Belediye Meclisi, ekim ayının ilk oturumu için bir araya geldi.

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Konak Belediye Meclisi, ekim ayının ilk oturumu için bir araya geldi. Meclis toplantısında Gültepe imar planları ile ilgili soru işaretlerini silmek için açıklama yapan Başkan Batur, Gültepe'de 40 yıldır beklenen planlarını çözmek için yola çıktıklarını söyledi. Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'ndan gelen Koruma Ödülü de mecliste gurur kaynağı oldu.

Konak Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıyı yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, oturum başlangıcında geçtiğimiz hafta askıdan indirilen Gültepe imar planları ile ilgili bilgi verdi. Gültepe'de 40 yıldır kentsel dönüşüm için çözüm beklendiğinin altını çizen Başkan Batur, "Samimiyiz, samimi olarak bu işi gerçekleştirmek için yola çıktık. 40 yıldır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözmek için yola çıktık" sözleri ile belediyenin ve belediye meclisinin kararlı duruşunu ortaya koydu.

"Elimizi taşın altına koyduk"

Konak tarihinde ilk defa imar planlarının kendi mahallesinde askıya çıktığını ve sürecin tamamen şeffaf yürütüldüğünü ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu: "Gültepe'de 40 yıldır beklenen bu planları bu meclis başardı. Bugüne kadar yapılmamış bir yöntem uygulayarak vatandaşımız daha rahat ulaşsın ve yerinde bilgilendirilsin diye askıyı mahalleye taşıdık. Toros Sosyal Tesisimizde ve Gültepe Semt Merkezimizde bilgilendirme yaptık. 300 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirmek kolay değil ama biz elimizi taşın altına koyduk. Bu işi birlikte başaracağız. Kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm olacak. Vatandaşın içinde olmadığı bir kentsel dönüşüm olmaz. Biz 'Birlikte Konak' anlayışı içinde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz."

Bilgi kirliliğine geçit yok

Gelen itirazların yüzde 80'ini vatandaşların evlerinin planda yolda ya da yeşil alanda göründüğü ile ilgili endişelerden oluştuğunu ifade eden Başkan Batur, "O kadar çok bilgi kirliliği var ki vatandaşımız bilgi kirliliğinden etkileniyor. Kimse etkilenmesin. Biz tek tek mahalleleri dolaşacağız, 14 mahallede bilgilendirme yapacağız. Bu işi birlikte yapacağız" dedi.

Konak'a 'tarihi' bir ödül daha

Konak Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkan bir ödülü daha 3 bin 150 tescilli binaya ev sahipliği yapan Konak'a kazandırdı. Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği 19'uncu Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Koruma Ödülü'ne layık görüldü. Tarihi ayağa kaldıran projeleri ile Koruma Ödülü'nü alan Konak Belediyesinin ödülü belediye meclisinde alkışlarla karşılandı. Başkan Batur, tarihin korunması ve geleceğe taşınması için hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayarak, "Konak Belediyesi için gurur duyulacak bir ödül. Konak'ın tarihi değerlerinin korunmasında emeği geçen bürokrat arkadaşlarıma, belediye çalışanlarımıza ve Konak halkına teşekkür ediyorum. Tarihi yapıların geçmişten bu yana korunmasında emeği geçen, Konak'ta belediye başkanlığı yapmış tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevimiz bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasını sağlamak. Bu konuda hassas bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Eğitim için el ele

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, mecliste yeni bir kampanyanın da duyurusunu yaptı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime başlayan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tablet ya da bilgisayar eksiği olan Konaklı çocuklar için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tablet dağıtımına başlandığını açıklayan Başkan Batur, başta meclis üyeleri olmak üzere tüm Konaklıları çocukların eğitimi için destek olmaya davet etti. Evdeki kullanılmayan ancak çalışır durumdaki tablet ya da dizüstü bilgisayarları bakımdan geçirip ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Batur, tüm Konaklıları kampanyaya katılmaya davet etti.

Tüm gruplardan Azerbaycan'a destek için ortak bildiri

Konak Belediye Meclisini oluşturan CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP gruplarının hazırladığı, Ermenistan'ın saldırılarını kınayan ve Azerbaycan'ın topraklarını ve halkını savunmasını destekleyen ortak bildirisi de meclise sunuldu. CHP Grup Başkanvekili Mahmut Esat Aslan'ın tüm gruplar adına okuduğu bildiride, "Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz" ifadeleri yer aldı. - İZMİR

Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi
Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi
Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi
Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi
Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi

Azerbaycan, Gültepe, Konak, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi - Son Dakika

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