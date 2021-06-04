Konak'ta Mübadele Parkı ve Anıtı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Konak Belediyesince Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan nüfus mübadelesi anısına yaptırılan park ve anıt, düzenlenen törenle açıldı.

Üçyol Mahallesi'ndeki parkta düzenlenen açılış programına, göçmen derneklerinin temsilcileri katıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, mübadelenin her iki halk için de çok zor ve çileli bir dönem olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir göçmen torunu olduğunu aktaran Batur, "Ben Selanikli göçmen Şuayip Tuskan'ın torunuyum. Onun bize anlattıklarını dinleyerek bugünlere geldik. Bir kara masal gibi aklımızda kaldı. Mübadelenin yüreklerden asla silinmeyecek bir yara bir sızı olarak kalacağını o yaşlarda öğrendik. Bugün hepimizi bu ortak acı bir araya getirdi. " ifadelerini kullandı.

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, acı hatıraları sembolize eden park ve anıt için Batur'a teşekkür etti.

Program Heykeltraş Harun Atalayman tarafından yapılan anıtın açılışıyla sona erdi.