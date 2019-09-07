Son Dakika Haberleri: Konak'tan okullara temizlik harekatı
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Konak'tan okullara temizlik harekatı

1 saat önce

Konak Belediyesi yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler okulları ile buluşmak için büyük heyecan yaşarken, bu heyecanın buluşma noktası olan okullar için bir temizlik harekatı başlattı.

Konak'tan okullara temizlik harekatı, System.String[]

Tüm okullar eğitime hazır

Temizlik ekipleri, Konak sınırları içindeki okul binalarında ve bahçelerinde temizlik yaparak eğitim yuvalarını pırıl pırıl hale getirdi.

Yolunuz Atatürk'ün yolu olsun

Sınırları içinde bulunan 115 okula, çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi adına belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri temizlik harekatı başlattı. Ekipler 51 okulun bahçesini temizlerken, 23 okulu da baştan aşağı yıkayarak tertemiz hale getirdi.

İlçenin farklı bölgelerinde yer alan ihtiyaç sahibi 51 okulun sınıfları, koridorları, tuvaletleri yıkanarak hijyen hale getirildi. 23 okulun da yaz boyunca bakımsız kalan ve kirlenen bahçeleri dip bucak temizlenip tazyikli sularla yıkandı. Görevlerini titizlikle yerine getiren ekipler, ilk ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala öğrencilere tertemiz okullar bıraktı.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Endeğerlilerimiz, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımız için ne yapsak az' dedi.Batur" Onlar okuyacak, onlar öğrenecek ve onlar ülkemizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklar. Bizler çocuklarımıza iyi bir rehber olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve iyi koşullarda eğitim almaları için biz gerekli desteği her zaman vereceğiz. Yeni eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ve ışığından ayrılmayan çağdaş nesiller bizi başarılı birgeleceğe taşıyacaktır. Yolunuz Atatürk'ün yolu olsun" dedi

Mustafa Kemal Atatürk, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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