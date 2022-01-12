Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağda hareketlilik gözlemlendi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı.

Goma Volkanik Gözlemevinden (OVG) yapılan açıklamada, en son Mayıs 2021'de faaliyete geçen Nyiragongo Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendiği belirtildi.

Halka sükunet çağrısı yapılan açıklamada, yeni bir volkanik patlamaya karşı hazırlıklı ve donanımlı olunduğu bildirildi.

Goma'da Nyamuragira ve Nyiragongo aktif yanardağları bulunuyor.

Nyiragongo Yanardağı son olarak, 22 Mayıs 2021'de faaliyete geçmiş, lavlar şehrin içine kadar ulaşmış, 32 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Yanardağın 2002'de faaliyet geçmesiyle de 250 kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.