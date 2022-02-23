KONSEM'İN KURSLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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KONSEM'İN KURSLARINA YOĞUN İLGİ

23.02.2022 17:02

KONYAALTI Belediyesi'nin, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açtığı ve 22 ayrı branşta 99 kurstan oluşan ikinci dönem kurslarında yaklaşık 3 bin kişi eğitim alıyor.

KONYAALTI Belediyesi'nin, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açtığı ve 22 ayrı branşta 99 kurstan oluşan ikinci dönem kurslarında yaklaşık 3 bin kişi eğitim alıyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin her yıl açtığı kurslar, bu yıl da yoğun ilgi gördü. KONSEM bünyesinde açılan 22 ayrı branştaki 99 kursta yaklaşık 3 bin kursiyer eğitim alıyor. Resim, ahşap boyama, cilt bakımı, pilates, bağlama eğitimi, koro eğitimi ve benzeri branşlarda devem eden kurslara yerli yabancı kursiyerler katılım sağladı. Birbirinden renkli geçen kurslar, öğretici olduğu kadar aile ekonomisine katkı sağlayacak hobiler de içeriyor. Kursları her yıl açarak, vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Birçok alanda açtığımız kurslar sayesinde halkımız hem verimli vakit geçiriyor hem de yeni şeyler öğreniyor" dedi.

VATANDAŞ KURSLARDAN MEMNUN

Konyaaltı Belediyesi'nin açtığı kurslardan memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, vakitlerini yeni şeyler öğrenerek değerlendirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Yaptıkları çalışmalar ile ruhsal olarak da ferahladıklarını belirten kursiyerlerden Sadi Erol, "Hayal dünyamızı tabloya aktardığımız için çok memnunuz. Bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dikiş kursunda eğitim aldığını söyleyen Aysun Altın, kursa ikinci dönem başladığını belirterek, öğrendiği şeylerle aile ekonomisine de katkı sağladığını belirtti.

Öğretmen olduğunu ve emekli olduğunu söyleyen kursiyer Meral Yıkamışlar, "Emekli olduktan sonra 'ne yapacağım?' diye düşünürken, belediyenin açtığı kurslardan haberdar oldum ve resim kursuna başvurdum. İki üç yıldır kurslara katılıyorum" dedi.

Kurslara katılmak için Meltem Mahallesi'nden geldiğini söyleyen kursiyer Nevin Budak, 'Burada olmaktan çok mutluyum. Hiçbir kursta gerçekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi'nin kendilerine yer vererek, koro çalışmaları gerçekleştirmelerine imkan sağladığı için teşekkür eden Ukrayna Halk Korosu Şefi İrina Gözer, "Konyaaltı Belediyesi'ne başvuru yaptık ve yardım istedik. Onlar da bize yardımcı oldu ve yer verdi" şeklinde konuştu.

KONSEM'İN KURSLARINA YOĞUN İLGİ
KONSEM'İN KURSLARINA YOĞUN İLGİ
KONSEM'İN KURSLARINA YOĞUN İLGİ

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Konyaaltı Belediyesi, Cilt Bakımı, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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