Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

22.07.2022 12:01
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yavuzeli-Araban yolu Karadağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Fatma K. kontrolündeki 27 FK 844 plakalı Skoda marka aracın, Yavuzeli istikametinden Araban istikametine doğru giderken Karadağ mevkiinde direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, savrulduktan sonra şarampole uçtu.

Meydana gelen feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürüyü çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ayşe Fatma K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Karadağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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