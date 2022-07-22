Meydana gelen feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürüyü çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ayşe Fatma K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Karadağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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