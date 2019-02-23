Kontrolden Çıkan Araç Yol Kenarına Uçtu: 1 Yaralı
44 dakika önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına uçtuğu tek taraflı kazada 1 kişi yaralandı.
Balıkesir
'in Havran
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına uçtuğu tek taraflı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Havran Büyükşapçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ekrem Ş. idaresindeki 10 AAB 420 plakalı özel otomobil Edremit
istikametine seyir halinde iken belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kazada, araç sürücüsü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye
Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler araçta yangına karşıda tedbir aldı. Kazayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:06 Kaynak: İHA
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