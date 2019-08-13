Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi.
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:47 Kaynak: İHA
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YBV 77 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kavşak çalışmasının yapıldığı alana devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü E-5 karayolunda 15 km kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu Yangın, Burgazada'da 14 dönümlük alanı tahrip etti Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı