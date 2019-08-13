Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YBV 77 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kavşak çalışmasının yapıldığı alana devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü
E-5 karayolunda 15 km kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu Yangın, Burgazada'da 14 dönümlük alanı tahrip etti Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 17:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]