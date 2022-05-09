Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

09.05.2022 21:31

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu.

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke Ö. yönetimindeki 01 AJS 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Emel Turan Kartal/İHA)

Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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