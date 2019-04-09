Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi: 6 yaralı
Kaza anında emniyet kemerleri takılı olduğu otomobildeki öğrenilen aile ölümden döndü
ÇORUM - Çorum
'da kontrolden çıkan otomobilin takla attıktan sonra orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anında emniyet kemerleri takılı olduğu öğrenilen otomobildeki aile ölümden döndü.
Kaza, Çorum- Samsun
karayolu 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Samsun'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Ahmet Oğuzhan
Ö. yönetimindeki 06 UL 067 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobil orta refüje düştü. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Fatma Dilek Ö., Emine K., D.K., E.Y.Ö., Ekrem Ö. yaralandı.
Ambulanslarını Çorum'a bakıma getirdikten sonra tekrar Amasya
'ya dönerken kazayı gören Amasya 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Çorum 112 ekiplerinin de gelmesiyle birlikte ambulanslara alınan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Samsun karayolunda kontrollü olarak verilen trafik akışı kaza yapan otomobilin kurtarıcı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.