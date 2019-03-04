Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

1 saat önce

Şişli Büyükdere caddesinde kontrolden çıkan otomobil önce reklam panosuna ardından orta refüjdeki ağaca çarparak, takla attı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı, System.String[]
Şişli Büyükdere caddesinde kontrolden çıkan otomobil önce reklam panosuna ardından orta refüjdeki ağaca çarparak, takla attı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada iki kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 02.30 sularında Şişli Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu Mezarlığının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy yönüne seyir halinde olan sürücüsünün kimliği alınamayan 34 NE 866 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüjde bulunan reklam panosuna ardından ağaca çarparak, yol ortasında takla attı. Devrilen otomobilde bulunan B.K., ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar araçta yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti, ilk müdahalenin ardından yaralılar Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, reklam panosunun parçaları ve camlar yan yola kadar savruldu. Takla atan otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ortalığın savaş alınan döndüğü kazada polis ekipleri inceleme yaparken, belediyeye bağlı ekipler temizlik çalışma yaparak, cam, otomobil ve reklam parçasından kopan parçaları temizledi.

Kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Aracın bir anda kontrolden çıkarak savrulduğunu belirten Serkan yılmaz, "İşten geliyordum bir anda otomobil önümde savruldu. Önce reklam panosuna sonra ağaca çarptı, takla attı. Sonra hemen geldik yaralılar çıkarıp, sağlık ekiplerine haber teslim etti. Polis ekipleri gelip incelemelerde bulundu" dedi.

Yaralıların ciddiyetini koruduğu belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Büyükdere, Şişli, 3. Sayfa
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