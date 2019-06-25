Son Dakika Haberleri: Kontrolsüz kavşakta 'U' dönüşü zincirleme kazaya sebep oldu
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Kontrolsüz kavşakta 'U' dönüşü zincirleme kazaya sebep oldu

22 dakika önce

Manavgat ilçesinde kargo aracı, kavşakta 'U' dönüşü yapan araca çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarptı.

Kontrolsüz kavşakta 'U' dönüşü zincirleme kazaya sebep oldu, System.String[]
Manavgat ilçesinde kargo aracı, kavşakta 'U' dönüşü yapan araca çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 araç hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi istikametinden gelip Sorgun bulvarı istikametine gitmekte olan B.O.'nun kullandığı 07 LNE 53 plakalı kargo aracı, kontrolsüz kavşakta 'U' dönüşü yapmak isteyen M.O.'nun kullandığı 07 ABH 165 plakalı otomobile, ardından da park halindeki 07 LMB 62 plakalı otomobile çarptı. Kazada 07 LMB 62 plakalı otomobil de çarpmanın şiddetiyle önünde park halinde bulunan B-GE 6580 plakalı minibüse çarptı.

2 aracın hurdaya döndüğü kazada, kargo aracının sürücüsü B.O. ve kargo aracında bulunan kurye M.D.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Sorgun, Sorgun Mahallesi, Manavgat, 3. Sayfa
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