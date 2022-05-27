"27 Mayıs darbesi" kınandı - Son Dakika
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"27 Mayıs darbesi" kınandı

27.05.2022 15:18

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da AK Parti il temsilcilikleri tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 62'nci yılı nedeniyle açıklama yapıldı.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da AK Parti il temsilcilikleri tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 62'nci yılı nedeniyle açıklama yapıldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, parti binası önünde, Türk Milleti'nin devlet kalmak uğruna birçok bedel ödediğini söyledi.

Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığını anımsatan Angı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe, 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir." dedi.

Angı, 27 Mayıs darbesinin, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalara kazındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi verdiğini vurgulayan Angı, şöyle devam etti:

"Darbelerin, Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Basın açıklamasına, İl Başkan Yardımcıları Ali Deresoy, Osman Nail Kavruk, Mehmet Munlafalıoğlu, Mehmet Ay ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan ve partinin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman

İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Yıldırım, Zafer Meydanı'nda, bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin hukuk ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçerek bugünlere geldiğini kaydetti.

Basın açıklamasına, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan da Hatuniye Medresesi'nde açıklama yaptı.

27 Mayıs darbesi kınandı
27 Mayıs darbesi kınandı
27 Mayıs darbesi kınandı
27 Mayıs darbesi kınandı

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Kaynak: AA

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