Konya Bilim Merkezi 2025'te 722 Bin Ziyaretçi Ağırladı
Konya Bilim Merkezi 2025'te 722 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Konya Bilim Merkezi 2025\'te 722 Bin Ziyaretçi Ağırladı
04.01.2026 16:39
Türkiye'nin en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında 722 bini aşkın ziyaretçi kabul etti.

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında 722 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, Konya Bilim Merkezi'nin her yıl Türkiye'nin dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırma misyonunu sürdürdüğünü belirtti.

Konya Bilim Merkezi'nin açıldığı 2013'ten bugüne kadar geçen sürede çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan insana bilimi sevdiren bir kuruluş olduğunu aktaran Altay, "Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025'te de bilimsel merakı destekleyen, katılımcı öğrenmeyi esas alan etkinlikleriyle bilimi geniş kitlelerle buluşturan güçlü bir yılı geride bıraktı. Bilim Merkezimiz geride bıraktığımız yılda çok sayıda programa, etkinliğe, projeye ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Ziyaretçi sayısını her yıl istikrarlı biçimde artıran bilim üssümüz 2025'te 722 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Altay, şunları kaydetti:

"Bilim Merkezi'nin ulaştığı ziyaretçi sayıları attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bilim Merkezimize gösterdikleri ilgiden dolayı başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere şehir dışından gelen tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, bilime ve teknolojiye destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Konya Bilim Merkezimiz, önümüzdeki yıllarda da yeni projelerle adından söz ettirmeyi sürdürecek inşallah."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Teknoloji, Türkiye, Tübitak, Kültür, Güncel, Bilim, Konya, Son Dakika

23:42
