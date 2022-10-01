Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine İstanbul gezisi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine İstanbul gezisi

01.10.2022 20:03
Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine İstanbul gezisi

Konya Büyükşehir Belediyesinin 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik "Atabey Gençliği Ecdadın İzinde" sloganıyla düzenlediği İstanbul gezisi başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik "Atabey Gençliği Ecdadın İzinde" sloganıyla düzenlediği İstanbul gezisi başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin ilk grubunun İstanbul programını gerçekleştirdiğini ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Altay, 60 bin öğrencinin ecdat yadigarı eserleri ziyaret edip yakından tanıyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konya genelindeki 11. ve 12. sınıfa giden gençlerimize yönelik İstanbul tarih turumuza başladık. Öğrencilerimizin ilk grubu ecdadımızın emaneti tarihi mekanları ziyaret ederek yakından tanıma fırsatı buldu. Hepsi mutluluklarını dile getirdi. Bu sayede onların tarih bilincinin gelişimine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimize keyifli geziler diliyor, hepsine teşekkür ediyorum."

İstanbul gezisine katılan liseli gençler de Altay'a teşekkür etti.

Açıklamada geziyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sabah erken saatlerde rehberler eşliğinde Konya'dan yüksek hızlı trene binen öğrencilere yolculuk sırasında tarihi karakterlerin canlandırıldığı tiyatro gösterileri sunuluyor. Öğrenciler İstanbul'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni, Sultanahmet Camisi, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret ediyor. Öğrenciler katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul'da unutamayacakları bir gün geçiriyor. Program kapsamında 60 bin öğrenci günübirlik İstanbul'a götürülecek."

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Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine İstanbul gezisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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