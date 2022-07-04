Konya Büyükşehir Beyşehir'de 10 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Beyşehir'de 10 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştiriyor

04.07.2022 10:58
Konya Büyükşehir Beyşehir'de 10 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Beyşehir ilçesinde mevcut içme suyu temin ve dağıtım şebekesini rehabilite etmek, bölgedeki su yönetiminin genel etkililiğini ve verimini arttırmak amacıyla büyük bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Beyşehir ilçesinde mevcut içme suyu temin ve dağıtım şebekesini rehabilite etmek, bölgedeki su yönetiminin genel etkililiğini ve verimini arttırmak amacıyla büyük bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerini genele yaymak için çalışmalarına devam ediyor. Beyşehir merkez Evsat Mahallesi'nin tamamı, Hacı Armağan, Hacı Akif ile Esentepe mahallelerinin bir kısmında içme suyu şebekesi ıslah çalışması başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut içme suyu şebekesinin asbest boru olması nedeniyle sürdürülebilir bir su şebekesi sağlamak için boruları 100 yıl ömürlü polietilen ve duktil borularla değiştiriyor. Beyşehir ilçesine daha sağlıklı su hizmeti sunmak, içme suyunda AB ve Türkiye kalite standartlarını tesis etmek için modern bir su yönetim sistemi kurmayı amaçlayan Büyükşehir, çalışmayla birlikte bölgedeki su yönetiminin genel etkinliğini ve verimini artıracak. Ayrıca Büyükşehir, mevcutta kullanılan içme suyu temin ve dağıtım sistemini rehabilite etmek ve yeni su temin sistemi kurmak üzere kayıp kaçak oranlarını en aza indirerek proje tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde işlemesini sağlayacak. Toplamda 3 ay sürecek çalışma çerçevesinde 10 kilometre uzunluğundaki tali ve ana boruları yenileyecek olan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, aynı çalışmayla abone şube yollarının ıslahını da gerçekleştirecek. - KONYA

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Çalışmaları, Yüreğir'de Devam Ediyor Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Çalışmaları, Yüreğir'de Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Esentepe, Konya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Büyükşehir Beyşehir'de 10 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Beyşehir'de 10 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştiriyor - Son Dakika
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