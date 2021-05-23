Konya Büyükşehir'den 2021'de mahalle yollarına 128 milyon lira - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 392 kilometrelik mahalle yolu çalışması 128 milyon liraya mal olacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Konya genelindeki sorumluluk alanlarında 392 kilometre mahalle yolu çalışması yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"İlçelerimize prestij caddeler kazandırdıktan sonra mahalle yollarında da kaliteyi yükseltmeye ve ihtiyaç olan mahallelere yeni yollar yapmaya devam ediyoruz. Buna göre 2021 yılı yatırım programımız kapsamında 29 ilçemizde 392 kilometre mahalle yolu yatırımına başladık. Bu yıl ilçelerde gerçekleştireceği sathi kaplama mahalle yolu çalışmalarının maliyeti 128 milyon lira tutuyor."

Mahalle yollarına ilave olarak, Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde de sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştireceği kaydedildi.